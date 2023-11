Dlaczego Mads Mikkelsen tak często gra złoczyńcę? Powód jest prosty

fot. materiały prasowe

Mads Mikkelsen zaskakująco wiele razy wcielał się w złoczyńców. Mogliśmy go zobaczyć w różnych franczyzach - od Casino Royale, przez Marvela, Fantastyczne zwierzęta, aż do Indiany Jones. Podczas Festiwalu Filmowego w Marakeszu, aktor został zapytany o to, dlaczego Hollywood widzi w nim potencjalnych łotrów. Teoria Duńczyka jest dość prosta.

Mads Mikkelsen - dlaczego tak często wciela się w czarnych charakterów?

Aktor twierdzi, że często dostaje role złoczyńców przez swój akcent.

- To dość proste. Chodzi o śmieszny akcent. Tylko tyle. Wcześniej obsadzano Niemców, potem Brytyjczyków, następnie Rosjan. A teraz z jakiegoś powodu producenci zakochali się w duńskim akcencie.

Mikkelsen wyraził także ogromną wdzięczność za możliwość odgrywania łotrów w rozmaitych uniwersach.

- Jest ogromna różnica między Marvelem a Jamesem Bondem... ale nie myślę o tym za często. W Danii nie stosujemy podziału na dobrych i złych, a skupiamy się raczej na złożonych postaciach.

Oprócz tego, aktor został poproszony o radę dla osób, które grają role w obcym języku. Zasugerował, że nie powinni martwić się o swój akcent, a skupić się na scenach.

- Jeśli filmowcy chcą kogoś mówiącego perfekcyjnie i bez żadnego akcentu, powiedzcie im, żeby szukali innej osoby.