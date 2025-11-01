Margaret Qualley będzie walczyć z demonami? Jeff Nichols szykuje gotycki horror!

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowy projekt Jeffa Nicholsa został oficjalnie zapowiedziany. King Snake będzie gotyckim horrorem z elementami metafizycznymi, którego akcja rozgrywa się w sercu amerykańskiego Południa. Zawiało grozą?

King Snake - fabuła

Film opowie historię młodego małżeństwa (w tych rolach Margaret Qualley i Drew Starkey), które dziedziczy farmę w Arkansas. To, co miało być początkiem nowego życia, szybko zamienia się w koszmar. Para musi zmierzyć się z mroczną historią miejsca i z demonami, które nie dają im spokoju.

Producentami projektu są Brian Kavanaugh-Jones i Sarah Green z Tri-State Pictures, a za finansowanie odpowiada FilmNation, które już rozpoczęło sprzedaż filmu podczas American Film Market. W obsadzie znalazł się również Michael Shannon, stały współpracownik Nicholsa.

Motocykliści - reżyser o przedstawieniu realiów lat 60. Co sprawiło największą trudność?

Jak zapowiada Glen Basner, dyrektor FilmNation: King Snake ma zaczarować i poruszyć widzów na całym świecie, oferując nowe spojrzenie na siły nadprzyrodzone ukryte tuż pod powierzchnią rzeczywistości.