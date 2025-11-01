Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Margaret Qualley będzie walczyć z demonami? Jeff Nichols szykuje gotycki horror!

Reżyser Take Shelter i Loving powraca z nowym filmem grozy. Film zapowiada się jako mroczna opowieść o dziedzictwie, które nie pozwala uciec przed własnymi demonami.​ Strach się bać?
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Margaret Qualley 
Drew Starkey Jeff Nichols
Substancja - zdjęcie fot. materiały prasowe
Reklama

Nowy projekt Jeffa Nicholsa został oficjalnie zapowiedziany. King Snake będzie gotyckim horrorem z elementami metafizycznymi, którego akcja rozgrywa się w sercu amerykańskiego Południa. Zawiało grozą? 

King Snake - fabuła

Film opowie historię młodego małżeństwa (w tych rolach Margaret QualleyDrew Starkey), które dziedziczy farmę w Arkansas. To, co miało być początkiem nowego życia, szybko zamienia się w koszmar. Para musi zmierzyć się z mroczną historią miejsca i z demonami, które nie dają im spokoju.

Producentami projektu są Brian Kavanaugh-Jones i Sarah Green z Tri-State Pictures, a za finansowanie odpowiada FilmNation, które już rozpoczęło sprzedaż filmu podczas American Film Market. W obsadzie znalazł się również Michael Shannon, stały współpracownik Nicholsa.

Motocykliści - reżyser o przedstawieniu realiów lat 60. Co sprawiło największą trudność?

Jak zapowiada Glen Basner, dyrektor FilmNation: King Snake ma zaczarować i poruszyć widzów na całym świecie, oferując nowe spojrzenie na siły nadprzyrodzone ukryte tuż pod powierzchnią rzeczywistości.

Źródło: deadline

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Margaret Qualley 
Drew Starkey Jeff Nichols
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Johnny Depp
-

Gwiazdy zwolnione z własnych serii filmowych. Konflikty, różnice interesów i afery w tle

2 Zack Snyder
-

Pierwsze spojrzenie na nowy film Zacka Snydera. Krzyk w dżungli i powrót do korzeni kina

3 Tulsa King - sezon 3
-

Biznes to biznes. Masowe zwolnienia w Tulsa King

4 68. Detektyw (2014 - nadal)
-

Woody Harrelson nie wróci do swojej kultowej roli. Aktor zdradził powód decyzji

5 Wiedźmin
-

Wiedźmin odsłania queerowy wątek Ciri. Jest inaczej niż w książkach!

6 2. Ariana Grande (Wicked) – kurs: 10.00
-

Ariana Grande przenosi się do świata grozy. Wystąpi w 13. sezonie American Horror Story

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e02

Miasteczko South Park

s08e05

My Hero Academia

s21e15

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e16

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e215

Anderson Cooper 360

s23e32

Real Time with Bill Maher

s2025e43

Firing Line with Margaret Hoover

s07e18

Niewyjaśnione tajemnice świata
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Natalia Tena
Natalia Tena

ur. 1984, kończy 41 lat

Toni Collette
Toni Collette

ur. 1972, kończy 53 lat

Penn Badgley
Penn Badgley

ur. 1986, kończy 39 lat

Anthony Ramos
Anthony Ramos

ur. 1991, kończy 34 lat

Logan Marshall-Green
Logan Marshall-Green

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV