Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

Fot. Materiały prasowe

Martin Scorsese to legendarny reżyser, który był aż 16 razy nominowany do Oscara i wygrał z tego jedną statuetkę w kategorii Najlepszy reżyser za Infiltrację. Jeśli więc chodzi o tworzenie filmów, wiele osób ceni sobie jego zdanie i uważa za autorytet. A teraz miał kilka pochlebnych słów do powiedzenia pod adresem thrillera Jedna bitwa po drugiej.

Filmowiec na DGA moderował sesję Q&A z reżyserem Paulem Thomasem Andersonem. Jedna bitwa po drugiej dostała podczas wydarzenia owacje na stojąco. Martin Scorsese nie szczędził komplementów i tak podsumował widowisko: „Fascynujący i niezwykle zrobiony film, pełen niesamowitych kreacji aktorskich”. Dodał, że poruszone na ekranie wątki są teraz niezwykle aktualne, szczególnie kwestia polaryzacji politycznej i ideologicznej.

Jedna bitwa po drugiej - szczegóły na tematy thrillera

Jedna bitwa po drugiej to luźna adaptacja powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona. Fabuła opowiada historię rewolucjonisty, który musi uratować nastoletnią córkę przed swoim dawnym wrogiem, o którym zdążył już zapomnieć.

W głównej roli występuje Leonardo DiCaprio. W obsadzie są także Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Paul Thomas Anderson, który ma na koncie 11 nominacji do Oscara, jednak żadnej wygranej. Niektórzy przewidują, że Jedna bitwa po drugiej będzie walczyć, by to zmienić.

