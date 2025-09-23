Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film
Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona zbiera świetne recenzje, o czym może świadczyć 97% pozytywnych ocen krytyków w Rotten Tomatoes. I wygląda na to, że wśród fanów filmu jest sam Martin Scorsese.
Martin Scorsese to legendarny reżyser, który był aż 16 razy nominowany do Oscara i wygrał z tego jedną statuetkę w kategorii Najlepszy reżyser za Infiltrację. Jeśli więc chodzi o tworzenie filmów, wiele osób ceni sobie jego zdanie i uważa za autorytet. A teraz miał kilka pochlebnych słów do powiedzenia pod adresem thrillera Jedna bitwa po drugiej.
Filmowiec na DGA moderował sesję Q&A z reżyserem Paulem Thomasem Andersonem. Jedna bitwa po drugiej dostała podczas wydarzenia owacje na stojąco. Martin Scorsese nie szczędził komplementów i tak podsumował widowisko: „Fascynujący i niezwykle zrobiony film, pełen niesamowitych kreacji aktorskich”. Dodał, że poruszone na ekranie wątki są teraz niezwykle aktualne, szczególnie kwestia polaryzacji politycznej i ideologicznej.
Jedna bitwa po drugiej - szczegóły na tematy thrillera
Jedna bitwa po drugiej to luźna adaptacja powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona. Fabuła opowiada historię rewolucjonisty, który musi uratować nastoletnią córkę przed swoim dawnym wrogiem, o którym zdążył już zapomnieć.
W głównej roli występuje Leonardo DiCaprio. W obsadzie są także Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Paul Thomas Anderson, który ma na koncie 11 nominacji do Oscara, jednak żadnej wygranej. Niektórzy przewidują, że Jedna bitwa po drugiej będzie walczyć, by to zmienić.
