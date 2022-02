Marvel - pentagram połączył moce aż 5 Najwyższych Magów. O 2 z nich mogliście nie słyszeć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zakończył już wydarzenie Śmierć Doktora Strange'a, które bez cienia wątpliwości odbije się głośnym echem w całym multiwersum Domu Pomysłów. Przypomnijmy, że w finałowym zeszycie eventu wracający na chwilę do świata żywych tytułowy bohater przekazał Clei Pelerynę Lewitacji i Oko Agamotto, dzięki czemu została ona nowym Najwyższym Magiem (czy raczej: Najwyższą Czarnoksiężniczką) ziemskiego wymiaru - niedługo później Strange raz jeszcze utonął w objęciach śmierci.

Zanim jednak do tego doszło, protagonista w znanej nam wszystkim wersji stoczył wielki bój z zagrażającymi istnieniu naszej planety Trzema Matkami i Wędrownym Dzieckiem. By rozprawić się z tak potężnymi złoczyńcami, Doktor Strange połączył siły z Najwyższymi Magami innych wymiarów. I tak ramię w ramię z herosem walczyli: Clea (mroczny wymiar), Illyana Rasputin aka Magik (wymiar Limbo), Tiboro (szósty wymiar, dawny władca peruwiańskiego plemienia, wygnany z Ziemi za korzystanie z magicznych mocy, pozwalających mu m.in. na teleportację czy tworzenie pól siłowych) oraz Aggamon (purpurowy wymiar; potrafi on poruszać się z niewyobrażalną prędkością).

Moce Najwyższych Magów przybrały kształt niszczycielskiego pentagramu - spójrzcie sami:

The Death of Doctor Strange #5 - plansze

Warto w tym miejscu dodać, że zanim Najwyższym Magiem Ziemi stał się Doktor Strange, tytuł ten dzierzyli nie tylko Starożytna (w komiksach - Starożytny) czy Agamotto, ale również historyczne postacie - wśród nich Izaak Newton, biblijny król Salomon czy perski kapłan i reformator religijny, Zaratustra.

