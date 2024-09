Producent z Marvela chce serial o mrocznym herosie. Nicolas Cage go kiedyś grał

Fot. Materiały prasowe

Brad Winderbaum to szef działu Marvela zajmującego się streamingiem, telewizją i animacją, więc od niedawna odpowiedzialny jest za seriale. W rozmowie promującej nową produkcję MCU pod tytułem To zawsze Agatha został zapytany o to, jaką postać chciałby wprowadzić na małym ekranie.

Ghost Rider w MCU

Winderbaum powiedział w rozmowie z Colliderem wprost: Ghost Ridera, ale nie wersję Nicolasa Cage’a z kinowych filmów, ani Gabriela Luny z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., ale inną, która pojawiła się w komiksach. Chciałby pokazać Danny'ego Ketcha, który był trzecim komiksowym Ghost Riderem.

Postać zadebiutowała w 1990 roku w komiksach Marvela. Danny pochodził z Nowego Jorku. Pewnego razu szedł z siostrą, gdy zostali napadnięci. Kobieta została śmiertelnie ranna, a Danny uciekł, szukając kryjówki na złomowisku. Tam odnalazł motocykl z tajemniczym symbolem. Gdy go dotknął, został przemieniony w Ghost Ridera. Wrócił, rozprawił się ze zbirami, ale nie uratował siostry.

Jego moce są praktycznie takie same jak u poprzedników. Unikalna dla niego jest kontrola wywoływania traumy u ofiar, gdy używa swojego pokutnego spojrzenia. Jako broni używa wielkiego łańcucha.

Słowa producenta nie są potwierdzeniem, że takie plany istnieją, ale można to traktować jako sugestię tego, kogo będą chcieli kiedyś wprowadzić. Według plotek w Avengers: Secret Wars miałby pojawić się Ghost Rider grany przez Nicolasa Cage’a. Ryan Reynolds swego czasu potwierdził, że planowali tę postać do filmu Deadpool & Wolverine i nawet rozmawiali z aktorem.