Marvel - najlepsi aktorzy. Tak zagłosowali internauci: Tom Holland wyżej niż Chris Evans, Robert Downey Jr. bez korony

Źródło: Marvel

Reklama

Marvel od wielu lat zachwyca widzów. W związku z tym na małym i dużym ekranie przewinęło się już wiele twarzy i różnych kreacji aktorskich. Na przykład większość osób myśląc o MCU ma przed oczami twarz Roberta Downey Jr. jako Iron Mana, Hugh Jackman był tak dobry jako Wolverine, że fani z trudem myślą o jego następcy, a niektórzy, tak jak Jon Favreau jako Happy Hogan, mimo krótkiego czasu antenowego i tak zdołali rozkochać w sobie publiczność.

Pytanie jednak: komu z nich udało się to najlepiej? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam serwis Ranker, na którym internauci zbierają się, by wspólnie rozstrzygać takie kwestie poprzez głosowanie. Zobaczcie, jak zdecydowali tym razem.

Marvel - najlepsi aktorzy [RANKING]

W ankiecie wzięło udział ponad 56 tysięcy użytkowników i oddano 905 tysięcy głosów. Jak można się domyśleć, wysoko na liście znaleźli się wspomniani Robert Downey Jr. i Hugh Jackman. Bardzo dobre miejsce zajął też Tom Holland, choć w porównaniu do innych aktorów, którzy także znajdują się bisko podium, dopiero od niedawna jest częścią uniwersum Marvela. Na pewno część z was zaskoczy fakt, że mimo przejmującego występu w WandaVision i Doktor Strange w multiwersum obłędu, internauci dość słabo ocenili występ Elizabeth Olsen. Zobaczcie sami.

40. Hayley Atwell