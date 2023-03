Filmy superbohaterskie - klapy finansowe. Które tytuły nie zarobiły w box office?

fot. materiały prasowe

Shazam! Gniew bogów nie może się pochwalić dobrym wynikiem w box office po pierwszym weekendzie w kinach. Film zarobił na całym świecie zaledwie 65,5 mln dolarów i jest to słabszy rezultat niż prognozowano. Bardzo możliwe, że przy budżecie 100 mln dolarów przyniesie straty wytwórni Warner Bros.

Druga część Shazama! nie będzie pierwszym filmem superbohaterskim w historii kina, który okaże się klapą finansową. Najczęściej wiązało się to z kiepskimi recenzjami produkcji. Czasem też otrzymywały wysoką kategorię wiekową (Dredd), co powodowało, że mniej widzów wybierało się na seans, a w efekcie oznaczało niższe wpływy.

Sprawdźcie poniżej, które produkcje superbohaterskie stały się klapami finansowymi. Przypomnijmy, że film zaczyna zarabiać, gdy osiągnie dwa razy wyższe wpływy w box office niż wynosi jego budżet. Warto też dodać, że do budżetu nie wchodzą koszty poniesione na promocję tytułu. To oznacza, że w rzeczywistości film musi zarobić znacznie więcej niż dwukrotność budżetu, aby wytwórnia mogła "wyjść na zero", a następnie ogłosić sukces finansowy.

Filmy superbohaterskie - klapy finansowe