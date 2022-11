Tobey Maguire i Andrew Garfield powrócą w filmie Marvela? To nie występy, o których myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Andrew Garfield i Tobey Maguire w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu triumfalnie powrócili do roli Peterów Parkerów. Produkcja MCU okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i finansowym, dlatego nie dziwi specjalnie, że fani z miejsca zaczęli pytać o to, kiedy obaj aktorzy raz jeszcze sportretują swoje wersje Pajączków. W ostatnim czasie w tym kontekście najczęściej wymieniano zapowiedziany na 2026 rok obraz Avengers: Secret Wars, lecz według najnowszych doniesień Spider-Manów Maguire'a i Garfielda zobaczymy na ekranie jeszcze szybciej - choć zasadniejsze wydaje się użycie słowa "usłyszymy".

Zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestiach historii superbohaterskich serwis The Cosmic Circus ujawnia, że obaj aktorzy pojawią się w ramach gościnnego występu w przyszłorocznej animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse bądź też w ramach jednych z głównych ról w zaplanowanym na 2024 rok innym projekcie animowanym, Beyond the Spider-Verse. Nie podano żadnych szczegółów ich występów; Marvel, Sony i Disney odmówiły też udzielenia komentarza.

Ten sam portal donosi, że w Across the Spider-Verse zobaczymy Spider-Mana w wersji znanej z MCU, choć - co zaskakujące - nie jest w tej chwili jasne, czy głos podłoży mu Tom Holland. Na tym jednak nie koniec; we wspomnianej wyżej animacji miałyby pojawić się Pajączki mówiące głosem Yuriego Lowenthala (Spider-Man z gry na Playstation od firmy Insomniac), Josha Keatona (Pajączek z serialu The Spectacular Spider-Man) oraz Christophera Daniela Barnesa (Peter Parker w serialu animowanym o Spider-Manie z lat 90.).

O nowych informacjach w tej sprawie będziemy Wam raportować na bieżąco.

Najpotężniejsze postacie ze wszystkich produkcji o Spider-Manie

25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.