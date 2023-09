Marvels - tych dwoje aktorów może przyćmić Brie Larson! Poznajcie Tango i Nemo

Fot. Marvel

Choć można by pomyśleć, że to Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani czy Samuel L. Jackson odgrywają najważniejsze role w Marvels, to wiele osób kłóciłoby się, że prawdziwymi gwiazdami jest tych dwoje czworonożnych aktorów. Poznajcie Tango i Nemo.

Marvels - tych dwoje aktorów może przyćmić Brie Larson

11-letni Tango i 4-letni Nemo to łudząco identyczne pomarańczowe koty, które na zmianę wcielają się w Goose'a. By znaleźć odpowiedniego kandydata do tej roli, producenci Marvela zwrócili się o pomoc do Jo Vaughana, profesjonalnego trenera kotów. A ten, jak wiemy, znalazł im nie jednego, a dwóch czworonożnych aktorów. Tak wyjaśnił swoją decyzję magazynowi EW:

Na planie filmowym nie ma miejsca na to, by zachowywać się jak diwa, ale koty pozostają kotami. Dlatego są dwa. Jeśli jeden stwierdzi, że dziś nie ma nastroju na zdjęcia, to możemy wziąć drugiego. Oboje mają swoje słaby i mocne strony, więc idealnie się uzupełniają.

Marvels

Jak koty wpłynęły na prace na planie? Po pierwsze, obsada i ekipa filmowa Marvels musiały być tak cicho, jak to tylko możliwe, by nie dekoncentrować swoich czworonożnych kompanów. Jak dopowiedział Vaughan, koty są z natury nieufne i nerwowe, ponieważ to jest ich sposób na przetrwanie, więc musieli się do tego dostosować.

Najciekawszy jest jednak fakt, że Brie Larson jest... uczulona na koty. Wobec tego w scenach, w których Carol i Goose musieli ze sobą współpracować, Vaughan albo członek ekipy VFX zastępowali ją, ubierając zielony kombinezon, który na późniejszym etapie produkcji zostawał usunięty.