Masters of the Air: Austin Butler i Callum Turner w nowej produkcji Spielberga i Hanksa

fot. materiały prasowe

Platforma Apple TV+ znalazła odtwórców głównych ról w miniserialu Masters of the Air, Austina Butlera (Pewnego razu... w Hollywood) i Calluma Turnera (Emma). Jak podaje Deadline, Butler wcieli się w rolę majora Gale’a Clevena, a Turner w majora Johna Egana. Więcej informacji o bohaterach nie ujawniono.

Serial opowie historię amerykańskiej 8. Armii Powietrznej z czasów II wojny światowej, w oparciu o książkę Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany, która powstała na podstawie licznych wspomnień, wywiadów i dokumentów pochodzących z amerykańskich archiwów.

Serial Apple TV+ będzie liczyć dziesięć odcinków i za ich scenariusz odpowiadać będą scenarzyści Kompanii Braci oraz Pacyfiku, John Orloff i Graham Yost.

Callum Turner w filmie Emma / fot. materiały prasowe

Podobnie jak Kompania braci i Pacyfik, Masters of the Air zostanie wyprodukowane przez Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Gary’ego Goetzmana. Początkowo, tak jak dwie poprzednie produkcje, serial zrealizować miało HBO, ale zrezygnowano ze współpracy z producentami i projekt przejęło Apple TV+. Na realizację serialu przeznaczono 200 milionów dolarów.