Matrix Zmartwychwstania - przeciętne otwarcie w polskim box office. Neo i Trinity nie porwali rodaków

Matrix Zmartwychwstania zaliczył przeciętny weekend otwarcia w polskim box office. Od 24 do 26 grudnia na najnowszą odsłonę kultowej franczyzy wybrało się niecałe 47 tys. rodaków, a wraz z środowymi i czwartkowymi pokazami film w reżyserii Lany Wachowski przyciągnął przed ekrany w naszym kraju nieco ponad 116 tys. widzów.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w wigilię Bożego Narodzenia kina w Polsce były nieczynne, natomiast w pierwszy dzień świąt otwierano je relatywnie późno (bądź wcale), co z całą pewnością miało istotny wpływ na ostateczny rezultat produkcji Warner Bros. Z drugiej jednak strony w ciągu ostatnich lat filmy mające swoją polską premierę w okolicach Bożego Narodzenia osiągały znacznie lepsze wyniki, by przywołać choćby przypadek obrazu Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, który po debiucie w dniu 25 grudnia 2014 roku (czwartek) przyciągnął do kin w weekend otwarcia aż 694 tys. Polaków.

Dla porównania: weekend wcześniej Spider-Man: Bez drogi do domu pobił tegoroczny rekord otwarcia w naszym kraju; na film od piątku do niedzieli wybrało się ok. 450 tys. rodaków (w tym tygodniu nie poznaliśmy rezultatów obrazu o Pajączku - nie udostępnia ich bowiem rodzimy dystrybutor filmu).

Rezultaty Matriksa 4 w naszym kraju odzwierciedlają relatywnie niską popularność produkcji w innych częściach świata. Wpływ na taki obrót spraw ma szereg czynników; poza zmieniającym się w czasie świąt schematem zachowań widzów za takowe można uznać m.in. okres pandemii, stosunkowo chłodne przyjęcie filmu przez krytyków i widzów, hybrydową premierę tytułu i dostępność jego pirackich kopii w Internecie.

W świąteczny weekend polskie kina, delikatnie rzecz ujmując, nie przeżywały oblężenia. Za produkcją Matrix Zmartwychwstania uplasowały się Dziewczyny z Dubaju (10,5 tys. widzów w weekend i ponad 933 tys. sprzedanych biletów ogółem) oraz zamykający podium Dom Gucci (6,5 tys. widzów w weekend i blisko 606 tys. sprzedanych biletów łącznie).

