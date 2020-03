McMiliony - fabularna adaptacja dokumentu wciąż w planach. Ben Affleck zabrał głos

McMiliony to naprawdę dziwna historia z McDonald's i grą Monopoly w tle. Serial dokumentalny HBO przedstawia historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów.

W sierpniu 2018 roku studio filmowe 20th Century Fox ogłosiło, iż planuje nakręcić film opowiadający o tym oszustwie - McScam. Wyreżyserować go miał Ben Affleck, a scenariuszem mieli zająć się Paul Wernick i Rhett Reese. W produkcję zaangażowany był również Matt Damon, ale od pewnego czasu o widowisku było cicho... Aż do teraz.

Affleck w wywiadzie z Collider powiedział, że film zyskał nowy szkic scenariusza i istnieje spora szansa, że wejdzie on w życie, a to wszystko w zależności od harmonogramów i Disneya, do którego należy teraz 20th Century Fox.

Dostaliśmy nowy szkic. To naprawdę dobrze. (...) Nie jestem pewien, czy McScam jest priorytetem, ale my naprawdę lubimy ten projekt. Dopracowujemy skrypt.

Póki co Affleck i Damon współpracują przy filmie The Last Duel Ridleya Scotta. Będziemy informować o wszystkich nowych szczegółach.