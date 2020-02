MCU planuje nowy serial. To wydarzenie będzie kluczem 5. fazy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W styczniu 2020 roku pojawiła się plotka z wiarygodnego źródła, że Disney+ i Marvel Studios szykują serial oparty na wydarzenia z komiksu Tajna Inwazja. Jest to opowieść o walce superbohaterów z Ziemi ze Skrullami, którzy przez lata infiltrowali naszą planetę i podszywali się pod prawdziwych superbohaterów.

Nowe informacje pochodzą od Daniela Richtmana, którego doniesienia bardzo często się potwierdzają. Twierdzi on, że rzeczywiście taki serial jest w planach, ale dodaje kluczową informację - będzie on bezpośrednim wprowadzeniem widzów do wydarzeń z Kapitan Marvel 2. Według jego źródeł Kree, Skrullowie oraz organizacji S.W.O.R.D. (zadebiutuje ona w WandaVision) odegrają ważne role.

Można z tego wywnioskować, że wątek z Tajną inwazją będzie rozgrywać się w więcej niż jednej produkcji, czyli wszystko wskazuje na to, że może być to ważna część 5. fazy MCU, do której najwyraźniej będzie należeć Kapitan Marvel 2. Jest to produkcja, która pojawi się nie wcześniej niż w 2022 roku, więc po wydarzeniach opowiadanych w nadchodzących filmach i serialach z 4. fazy.