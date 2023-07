Tych filmów MCU nie cierpią Amerykanie. Kapitan Marvel wciąż pod ostrzałem

Marvel

Kinowe Uniwersum Marvela (MCU) na przestrzeni lat i kolejnych faz miało wiele wzlotów i upadków, lecz do czasu zakończenia Sagi Nieskończoności poziom produkcji uznawano raczej za solidny z jedynie kilkoma potknięciami po drodze. To zmieniło się wraz z nadejściem Fazy IV i rozpoczęciem tzw. Sagi Multiwersum, której najnowsza odsłona, Strażnicy Galaktyki 3, nadal święci sukcesy kasowe w kinach na całym świecie. Od tamtego momentu na produkcje spod pieczy Kevina Feige padło wiele oskarżeń od fanów o niską jakość filmów, brak większego planu na ich połączenie, niejasną wizję co do przyszłości całej marki, żerowanie na nostalgii i przytłaczanie widza liczbą filmów oraz seriali.

Mimo wszystkich tych czynników nadal najbardziej znienawidzoną przez Amerykanów produkcją MCU jest film z 2019 roku.

Kapitan Marvel w rankingu znienawidzonych filmów Amerykanów

Kapitan Marvel z 2019 roku to jedna z odsłon MCU, która od samego początku wywoływała kontrowersje, a znaczna część publiczności, mimo upływu czterech lat od premiery solowego filmu z superbohaterką, nadal nie może zapałać sympatią do tej postaci. Chociaż produkcja z Brie Larson na czele została ciepło przyjęta przez krytyków, widownia wystawiła Kapitan Marvel zaledwie 45% w serwisie Rotten Tomatoes. W ciągu czterech lat powstawały też petycje oznajmiające chęć zwolnienia głównej odtwórczyni roli i zamiany na kogoś innego. Mogłoby się zdawać, że te działania były wyolbrzymione, lecz najnowsza mapa przygotowana przez projectorscreen.com pokazuje na bazie negatywnych tagów, tweetów, hashtagów i postów, że Kapitan Marvel jest najbardziej znienawidzonym filmem w aż 23 stanach.

fot. projectorscreen.com

Na niechlubnym podium można odnaleźć też produkcje z wczesnej IV Fazy MCU, mianowicie Eternals, którzy nie cieszą się sympatią 7 stanów oraz zamykająca podium Czarna wdowa, która nie zdobyła przychylności widzów 6 stanów. Kolejne produkcje to Doktor Strange w multiwersum obłędu (4 stany), Ant-Man i Osa: Kwantomania (3 stany), Incredible Hulk (3 stany), Thor: miłość i grom (2 stany), Iron Man 3 (1 stan) oraz Thor: Mroczny świat (1 stan).

MCU - ranking filmów od najgorszego do najlepszego; głosowanie internautów

31. Eternals (2021)

W obliczu niedawnych słabo odebranych produkcji takich jak Thor: miłość i grom czy Ant-Man i Osa: Kwantomania, MCU potrzebuje stabilizacji w kwestii jakości swoich produkcji. Najnowsi Strażnicy Galaktyki 3 to krok w dobrym kierunku, ale należy pamiętać o nadchodzącej premierze filmu Marvels, który już na starcie nie ma łatwego zadania. Nowa produkcja z Brie Larson na czele musi nie tylko być jakościową produkcją samą w sobie, ale również przyciągnąć przed ekrany kin malkontentów i spróbować wyjść na prostą z nadal niechętnymi fanami.

Marvels - premiera w listopadzie 2023 roku w kinach.