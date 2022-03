Microsoft Flight Simulator także na Xbox One dzięki xCloud, a Guardians of the Galaxy trafią do Game Passa

fot. Microsoft

Microsoft Flight Simulator to wymagająca i rozbudowana produkcja, która dostępna jest na PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Od 1 marca z tym ciekawym i dobrze ocenianym symulatorem lotu będą mogli zapoznać się jednak również posiadacze starszych konsol z rodziny Xbox One. Wszystko to za sprawą usługi xCloud, która umożliwia rozgrywkę z wykorzystaniem chmury. W ten sposób omijane są wysokie wymagania sprzętowe, nie ma też konieczności pobierania wielu gigabajtów z sieci. Trzeba natomiast pamiętać, że do komfortowej zabawy potrzebne jest szybkie i stabilne połączenie z siecią.

Na tym jednak dobre wiadomości dla użytkowników Xbox Game Pass się nie kończą, bo w marcu do usługi trafi też kilka innych produkcji. Wśród nich znajdzie się m.in. debiutujące na rynku Young Souls oraz dobrze przyjęte Marvel’s Guardians of the Galaxy, którego naszą recenzję możecie przeczytać w tym miejscu.

