Microsoft pracuje nad konsolą podobną do Switcha?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Microsoft

Podcastowi Xbox News Cast udało się dowiedzieć, że Microsoft planuje wejść w następny cykl sprzętowy z tradycyjną konsolą oraz dokowalnym wariantem przenośnym podobnym do Nintendo Switch. MAGG, członek społeczności Xbox, podczas rozmowy potwierdził również wcześniejsze plotki wskazujące, że następna generacja Xbox może pojawić się w 2026 roku.

Rozwój sprzętu przenośnego Xbox nie będzie ponoć kierowany przez głównego projektanta konsol stacjonarnych, Jasona Ronalda, ale przez zespół odpowiedzialny za projekt Microsoft Surface. Rodzina Surface obejmuje szereg dobrze ocenianych sprzętów mobilnych, w tym laptopów, tabletów i ultrabooków, więc powierzenie jej twórcom stworzenia przenośnego Xboxa nie byłoby wielkim zaskoczeniem.

Zdjęcie: naEKRANIE

Urządzenie nie tylko przesyłałoby strumieniowo gry przez Xbox Cloud Gaming, podobnie jak PlayStation Portal od Sony, ale także uruchamiało je lokalnie. W porównaniu do standardowej konsoli, nowy handheld używałby zoptymalizowanych profili wydajności zbliżonych do Xbox Series S.

Rewelacje podcastu XNC są podobne do tych z kanału Moore's Law is Dead dotyczących planów Sony na next-geny. Źródła niedawno doniosły YouTuberowi, że PlayStation 6 może również otrzymać przenośnego towarzysza z kompatybilnością wsteczną ze wszystkimi grami PlayStation 4, choć już z niekoniecznie z tymi z PlayStation 5.

Wypuszczenie konsoli przenośnej byłoby nieoczekiwanym krokiem na nowym terytorium dla Microsoftu oraz ambitną próbą powrotu do czasów świetności PSP dla Sony. Chociaż nic nie jest pewne, dopóki nie pojawią się oficjalne ogłoszenia, sukces urządzeń takich jak Nintendo Switch i Steam Deck prawdopodobnie sprawił, że Microsoft i Sony intensywnie rozważają, czy mogą naśladować konkurencję.

Tymczasem ostatnie doniesienia, że Microsoft planuje wydać niektóre ze swoich ekskluzywnych gier na PlayStation 5 i Nintendo Switch, wywołały burzę wśród fanów. Po wcześniejszych sygnałach wskazujących na to, że Hi-Fi Rush i Sea of Thieves mogą trafić na konsole inne niż Xbox, nowe plotki sugerują, że nadchodząca gra Indiana Jones and the Great Circle może pozostać ekskluzywna dla Xboxa tylko przez krótki czas, zanim pojawi się także na PlayStation 5.

W odpowiedzi na plotki, w tym spekulacje na temat tego, czy Microsoft planuje pozostać na arenie konsol do gier, szef Xbox Phil Spencer potwierdził, że w przyszłym tygodniu firma ujawni swoje plany. Pozostaje więc jeszcze chwilę poczekać

