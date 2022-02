MIłość, seks i pandemia - premiera filmu Patryka Vegi już 4 lutego 2022 roku

fot. Kino Świat

Miłość, seks i pandemia to nowy film w reżyserii Patryka Vegi, którego znamy choćby z uniwersum Pitbulla na czele z ostatnimi odsłonami serii pt. Pitbull czy Pitbull. Niebezpieczne kobiety. Według zapowiedzi jego nowa produkcja ma być odważnym filmem o tym, jak samotność panująca w trakcie pandemii na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich.

MIłość, seks i pandemia - zwiastun dla dorosłych

Miłość, seks i pandemia - o czym jest film?

Trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny – mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka. Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek oraz Bartka (Sebastian Dela) – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie wywrócone do góry nogami. A każde z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy. [opis Kino Świat]

Miłość, seks i pandemia

Miłość, seks i pandemia - obsada

Główne bohaterki grają Anna Mucha, Małgorzata Rozenek-Majdan i Zofia Zborowska-Wronka. W obsadzie są także Weronika Lesiak, Sebastian Dela, Dawid Czupryński, Michał Czarnecki, Leonardo Marques, Wojciech Sikora, Tomasz Dedek, Zbigniew Kozłowski, Krystian Hołdak, Adrian Kłos, Grzegorz Barłog i Daniel Roman.

Zapraszamy do kin od piątku 4 lutego 2022 roku!

