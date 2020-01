Mniejszości seksualne nominują do nagród GLAAD. Supergirl najlepszym serialem?

Zajmująca się walką o prawa obywatelskie mniejszości seksualnych organizacja GLAAD Media ogłosiła nominacje do swoich tegorocznych nagród - warto zaznaczyć, że to już 31. edycja wydarzenia. Głównym kryterium wyróżnienia jak co roku stało się "sprawiedliwe, trafne i inkluzywne przedstawienie reprezentantów, jak również ważkich kwestii dla społeczności LGBTQ". Poznaliśmy więc aż 176 nominowanych w 30 kategoriach; liderem na tym polu została platforma Netflix (15 wyróżnień), która zdystansowała m.in. stację HBO (8 nominacji).

Prawdopodobnie najwięcej komentarzy zrodziło zestawienie w kategorii Najlepszy serial dramatyczny. Dość powiedzieć, że znalazły się w nim m.in. produkcje stacji The CW, Supergirl i Batwoman, jak również Star Trek: Discovery. Z kolei w kategorii Odcinek serialu, w którym nie ma na stałe bohaterów LGBTQ znajdziemy choćby odsłonę serii Watchmen zatytułowaną This Extraordinary Being. Oto nominacje w najważniejszych kategoriach (pełną listę możecie znaleźć w tym miejscu):

Film w szerokiej dystrybucji:

Film w limitowanej dystrybucji:

Serial dramatyczny:

Serial komediowy:

Odcinek serialu, w którym nie ma na stałe bohaterów LGBTQ:

Film telewizyjny:

Deadwood

W śnieżną noc

Rent: Live

Transparent

Trapped: The Alex Cooper Story