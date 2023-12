Monarch: Dziedzictwo potworów - Anders Holm o wcielaniu się w postać Johna Goodmana. Czy spotkał aktora na planie?

Reklama

Monarch: Dziedzictwo potworów jest częścią MonsterVerse, dlatego w serialu pojawiają się nawiązania do historii z filmów Godzilla (2014) oraz Kong: Wyspa Czaszki. W tej drugiej produkcji w Billa Randę wcielał się John Goodman, który powtórzył rolę w pierwszym odcinku.

Młodszą wersję tego bohatera w serialu od Apple TV+ gra Anders Holm. W rozmowie z serwisem ComicBook.com został zapytany, czy analizował grę Goodmana, aby przygotować się do tej roli. Aktor przyznał, że wykorzystał jedną rzecz z jego występu, ale nie chciał zdradzić jaką.

Myślałem o jednej rzeczy i trochę to zrobiłem, ale poza tym pomyślałem: "Nie mogę zrobić tego, co ten facet. To jest John Goodman. Daj spokój". Na szczęście wszyscy w ekipie – scenarzyści, twórcy i reżyserzy – mówili: "Wiesz, nie musisz być Johnem Goodmanem". Pomyślałem: "To świetnie, bo nie mogę". Więc po prostu zrobię to, co robię, z wyjątkiem jednej małej maniery, o której wam nie powiem, więc tak - to wszystko.

Fot. Apple TV+

Holm dodał, że nie udało mu się spotkać z Goodmanem na planie. Grali swoje sceny oddzielnie, więc nie miał szansy na to, aby się z nim skonsultować. Zażartował, że mogliby go nazwać "Not-That-Good-Man" (ang. "Nie-Tak-Dobry-Człowiek"), gdyby stanęli obok siebie.

To jest moja największa obawa, więc naprawdę podniosłem swoje umiejętności w serialu. Jeśli udałoby się nakręcić kolejne sezony, podniosę poprzeczkę jeszcze wyżej.

fot. Warner Bros. // EVERETT COLLECTION // John Goodman w Kong: Wyspa Czaszki

Monarch: Dziedzictwo potworów - opis

Cate udaje się przetrwać atak Godzilli w San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.

Monarch: Dziedzictwo potworów - premiera 6. odcinka 15 grudnia na Apple TV+.