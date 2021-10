Moonfall - nowe zdjęcia z kolejnego filmu twórcy Dnia Niepodległości. Księżyc zrzucony na Ziemię

materiały prasowe

Moonfall opowiada historię o tym, gdy tajemnicza siła zrzuca Księżyc z orbity, który jest teraz na kursie kolizyjnym z Ziemią. Może to zakończyć istnienie ludzkości. Zostały tygodnie do uderzenia i totalnej anihilacji cywilizacji. Była astronautka i pracowniczka NASA Jo Fowler (Halle Berry) jest przekonana, że ma klucz do uratowania planety, ale wierzą jej jedynie astronauta z jej przeszłości Brian Harper (Patrick Wilson) i wielbiciel teorii spiskowych K.C. Houseman (John Bradley). Wspólnie wyruszają w kosmos i odkrywają, że... Księżyc nie jest tym, czym myśleliśmy.

Spec od niszczenia świata Roland Emmerich stoi za kamerą. Jest on też współautorem scenariusza z Haraldem Kloserem i Spenserem Cohenem. W obsadzie są również Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak i Donald Sutherland. Budżet widowiska to 140 mln dolarów. Zaprezentowano nowe zdjęcia. Zobaczcie:

Moonfall

Zobacz także:

Moonfall - premiera tylko w kinach odbędzie się 4 lutego 2022 rok