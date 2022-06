Morbius - Jared Leto nawiązuje do memów i "ujawnia" scenariusz drugiej części

Fot. Materiały prasowe

Morbius od studia Sony chwilę po zejściu z kin, doczekał się drugiego życia za sprawą ogromnej liczby memów, często ironicznie traktujących widowisko z udziałem Jareda Leto jako arcydzieło kinematografii.

Powstała seria memów, którą możemy zatytułować jako "It's Morbin' Time", do czego teraz w zabawnym wideo odniósł się sam odtwórca tytułowej roli. Wrzucił na swoje social media wideo, w którym czyta scenariusz drugiej części, ujawniając nam nie tylko jej tytuł, ale też nazwisko scenarzysty - Bartholomew Cubbins. Jest to pseudonim Jareda Leto, pod którym kręci teledyski swojego zespołu. Zobaczcie wideo:

Na ten moment nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej drugiej części. Jej powstanie wydaje się jednak mocno prawdopodobne biorąc pod uwagę popularność filmu oraz nienajgorsze zarobki w kasach: 73,3 miliona dolarów w USA i 163,3 miliona dolarów na świecie.