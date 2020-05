Mortal Kombat 11 - gdzie jest Scorpion? Twórcy publikują grafikę pełną easter eggów

Mortal Kombat 11 już wkrótce doczeka się dużego rozszerzenia Aftermath, które wprowadzi nie tylko nowych bohaterów i ciosy kończące (w postaci Stage Fatalities i pozbawionych przemocy Friendships), ale też i dodatkową zawartość fabularną. Nic więc dziwnego, że po tym ogłoszeniu w mediach społecznościowych gry zaczęło pojawiać się mnóstwo nowych wpisów. W jednym z nich opublikowano ogromną grafikę, na której ukryto znane z cyklu postacie, a także szereg easter eggów. Całość przypomina klasyczne łamigłówki z serii Gdzie jest Wally?.

Twórcy zachęcają do poszukiwania postaci oraz ukrytych na grafice easter eggów. Na miniaturce byłoby to jednak trudne, jeśli nie niemożliwe, więc z pomocą przychodzi dołączony w tweecie link - ten przenosi do pełnej wersji grafiki w rozdzielczości 4K.

