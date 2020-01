Motorola razr zadebiutowała w Polsce

Motorola razr może być pierwszym elastycznym smartfonem, który dotrze do szerokiego grona odbiorców. Samsung Galaxy Fold był co prawda pierwszym urządzeniem tego typu od topowego producenta, ale miał bardziej biznesowy charakter. Motorola razr to gadżet skonstruowany z myślą o użytkownikach, którzy pamiętają występy kultowego modelu Razr V3 z takich seriali jak Zagubieni czy Tożsamość szpiega i tęsknią za telefonami z klapką, ale nie chcą rezygnować z potencjału smartfonów.

Podczas oficjalnej polskiej premiery tego gadżetu mogliśmy przez chwilę przyjrzeć się działaniu tego gadżetu i trzeba przyznać, że robi niezłe pierwsze wrażenie. Choć jest zauważalnie cięższy niż współczesne ultracienkie smartfony, świetnie leży w dłoni, zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Warto zauważyć, że mechanizm zawiasu zaprojektowano w taki sposób, aby zawijać ekran do wnętrza urządzenia, a po otwarciu - prostował elastyczny panel OLED. Dzięki temu po złożeniu obie części ekranu idealnie do siebie przylegają, a po rozłożeniu zagięcie ekranu jest niemalże niewidoczne.

Nowy razr to piękny ukłon w stronę oryginału. Tu również znajdziemy drugi, dodatkowy ekran umiejscowiony na obudowie pod aparatem. Pozwoli on korzystać z szeregu aplikacji bez rozkładania dużego ekranu oraz błyskawicznie sprawdzać powiadomienia czy aktualną godzinę. A tym co wyróżnia razr na tle konkurenta od Samsunga jest fakt, że po rozłożeniu telefon przybiera ultrapanoramiczne, filmowe proporcje 22:9, dlatego dobrze sprawdzi się podczas oglądania filmów.

Motorola razr

Motorola razr ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę – nie znajdziemy tu złącza na fizyczną kartę SIM, numer zarejestrujemy za pośrednictwem cyfrowego układu eSIM. Z tego powodu sprzęt będzie dystrybuowany za pośrednictwem sieci Orange, która ma w swojej ofercie usługę kart eSIM. Telefon trafi do sprzedaży na początku lutego 2020, kupimy go za pośrednictwem strony internetowej oraz w wybranych Smart Store’ach Orange.

Nowa Motorola razr będzie dostępna w sprzedaży w ofercie online w sieci Orange oraz w wybranych Smart Store. Dokłada cena nie jest jeszcze znana, choć można spodziewać się, że za razra trzeba będzie zapłacić ok. 7000 zł, gdyż na rynku europejskim telefon wyceniono na 1599 €.