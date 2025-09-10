placeholder
Filmowa adaptacja My Hero Academia ma nowego scenarzystę. To twórca m.in. Wonder Woman

Wciąż trwają prace rozwojowe nad adaptacją popularnej mangi. Ogłoszono nowe nazwisko scenarzysty filmu, który powstanie dla Netflixa.
Magda Muszyńska
Tagi:  film 
adaptacja anime netflix scenarzysta My Hero Academia manga
1. Boku no Hero Academia Fot. Materiały prasowe
Niemal 3 lata minęły od ogłoszenia aktorskiej adaptacji mangi My Hero Academia. Wtedy podano, że scenariusz anglojęzycznego filmu napisze Joby Harold, znany z takich produkcji jak Obi-Wan Kenobi, Armia umarłych oraz Król Artur: Legenda miecza. Teraz podano informację, że zaangażowano innego scenarzystę.

Czytaj więcej: Zwiastun finałowego sezonu My Hero Academia. Deku kontra Shigaraki!

Nowym scenarzystą został Jason Fuchs, który ma na swoim koncie takie filmy, jak Wonder Woman, Argylle - Tajny szpieg, Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów czy Piotruś. Wyprawa do Nibylandii. W ostatnim czasie pracował również nad historią do serialu To: Witajcie w Derry, który będzie mieć premierę pod koniec października.

Przypomnijmy, że za produkcję odpowiada Legendary Entertainment, a dystrybucją zajmie się Netflix. Na stanowisku reżysera pozostaje Shinsuke Sato, znany z licznych adaptacji mang, takich jak Bleach, Kingdom oraz Alice in Borderland.

My Hero Academia - fabuła

Historia rozgrywa się w świecie, w którym 80 procent ludzi ma specjalne nadludzkie moce. Bohaterem jest Izuku Midoriya, który jest fanem superbohaterów, ale urodził się bez mocy. Jednak to nie powstrzymuje go do udania się do najlepszego liceum szkolącego superbohaterów. Jego celem jest zostanie największym z nich.

My Hero Academia autorstwa Kōhei Horikoshiego to jedna z najlepiej sprzedających się mang w historii. Sprzedano ponad 100 mln egzemplarzy. Z kolei anime wciąż cieszy się ogromną popularnością. Premierę pierwszego odcinka finałowego sezonu zaplanowano na 4 października. 

My Hero Academia - ranking najlepszych postaci

Ranking najlepszych postaci z anime My Hero Academia, który stworzył serwis Ranker.

Źródło: hollywoodreporter.com

