Na noże 3 - pierwsi aktorzy ogłoszeni. Młode gwiazdy w obsadzie

fot. materiały prasowe

Jak donoszą What On Netflix oraz Deadline, w filmie Na noże 3 zobaczymy Josha O'Connora (Challengers, książę Karol z The Crown) oraz Cailee Spaeny (Civil War, Priscilla oraz niedługo Obcy: Romulus). Są to młodzi aktorzy, którzy już są na listach przyszłych gwiazd Hollywood i pojawiają się w coraz głośniejszych projektach. Kolejne nazwiska poznamy już niedługo, jak zapowiedział sam Rian Johnson, który niebawem rozpocznie prace na planie.

Na noże 3 - co wiemy?

Oficjalny tytuł filmu to Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Polska wersja tytułu jeszcze nie została ogłoszona. Prace na planie niedługo ruszą. Rian Johnson powraca jako reżyser i scenarzysta, czyli tak jak w poprzednich dwóch częściach. Daniel Craig powraca w głównej roli detektywa.

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jedynie, że będzie to najbardziej niebezpieczna sprawa w karierze Benoita Blanca.

Na noże 3 - premiera w 2025 roku w Netflixie. Pierwsze dwie części są tam dostępne.