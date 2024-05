Tak wygląda Isaac w 2. sezonie The Last of Us. Nowe zdjęcia z planu

fot. materiały prasowe

Tak jak informowaliśmy, w 2. sezonie The Last of Us postać Isaaca gra Jeffrey Wright (Westworld), czyli ten sam aktor, który wcielał się w niego w grze The Last of Us 2.

The Last of Us - zdjęcia z planu 2. sezonu

Jak widzimy na zdjęciach, Isaac jest zdecydowanie młodszy niż w teraźniejszych wydarzeniach z gry, więc twórcy prawdopodobnie planują pokazać jego przeszłość, która w pierwowzorze została wspomniana. Jego mundur sugeruje, że w tym czasie pracuje nad organizacji zwanej FEDRA.

https://x.com/CaptCanuck66/status/1794899394522915038

Według opisu postaci, który dostały media przy ogłoszeniu castingu, Isaac jest wpływowym przywódcą grupy, który chciała wolności, a zamiast tego wdała się w niekończącą się wojnę z zaskakująca zaradnym wrogiem

W obsadzie są także Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) oraz Catherine O'Hara w nieznanej roli.

The Last of Us powróci na ekrany w 2025 roku.