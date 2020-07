Nagrody Krytyków Telewizyjnych 2020 - Watchmen i Niewiarygodne z największą liczbą nominacji

fot. HBO

Stowarzyszenie Krytyków Telewizyjnych (TCA) to grupa 200 dziennikarzy z USA i Kanady, którzy co roku przyznają swoje nagrody dla najlepszych produkcji serialowych oraz programów telewizyjnych. W czwartek, 9 lipca, ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród. Wśród wyróżnionych seriali przewodzą Watchmen od HBO i Niewiarygodne Netflixa. Obydwie produkcje zgromadziły po 4 nominacje. Jeśli chodzi o stacje to najwięcej nominacji zdobyło HBO (16), a następnie Netflix (10). Poniżej przedstawiamy nominowanych w najważniejszych kategoriach.

Netflix

SERIAL DRAMATYCZNY:

Zadzwoń do Saula

The Crown

Sukcesja

Euforia

Pose

Sprawa idealna

SERIAL KOMEDIOWY:

Lepsze życie

Już nie żyjesz

Schitt’s Creek

Dobre miejsce

Niepewne

Co robimy w ukryciu

NOWY SERIAL:

Wielka

The Mandalorian

The Morning Show

Watchmen

Jeszcze nigdy…

Zoey’s Extraordinary Playlist

FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL:

Mrs. America

Normal People

Little Fires Everywhere

Watchmen

Niewiarygodne

Spisek przeciwko Ameryce

SERIAL ROKU:

Zadzwoń do Saula

Sukcesja

Niewiarygodne

Watchmen

Schitt's Creek

Mrs. America

AKTOR/AKTORKA W DRAMACIE:

Cate Blanchett - Mrs. America

Kaitlyn Dever - Niewiarygodne

Mark Ruffalo - To wiem na pewno

Regina King - Watchmen

Rhea Seehorn - Zadzwoń do Saula

Jeremy Strong - Sukcesja

Merritt Wever - Niewiarygodne

AKTOR/AKTORKA W KOMEDII:

Pamela Adlon - Lepsze życie

Christina Applegate - Już nie żyjesz

Elle Fanning - Wielka

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Issa Rae - Niepewne

Ramy Youssef - Ramy