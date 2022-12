Oto najlepsze filmy wszech czasów w plebiscycie Sight & Sound. Najbardziej prestiżowy ranking wraca po 10 latach

materiały prasowe

Plebiscyt magazynu Sight & Sound, w ramach którego w głosowaniach krytyków i reżyserów wyłaniane są najlepsze filmy wszech czasów, to bez dwóch zdań najbardziej prestiżowy ranking tego typu w całym świecie X Muzy. Przypomnijmy, że odbywa się on tylko raz na 10 lat, a jego pierwszą edycję przeprowadzono w 1952 roku. Od tamtej pory co dekadę krytycy filmowi z całego świata przesyłają swoje listy, aby wyłonić zwycięzcę; 30 lat temu po raz pierwszy zorganizowano również głosowanie reżyserów.

W 2022 roku w plebiscycie krytyków wzięło udział aż 1639 osób - to blisko dwukrotnie więcej niż 10 lat temu. Każdy z nich typował 10 najlepszych filmów w historii; podobnie uczyniło 480 reżyserek i reżyserów, których głosy pomogły stworzyć ranking twórców.

W zestawieniu krytyków nie brakuje zaskoczeń - zwycięzcą okazała się produkcja, która dekadę wcześniej zajęła dopiero 36. miejsce. Po latach z listy 100 najlepszych filmów w historii wypadły takie dzieła jak Lawrence z Arabii, Chinatown czy Dzika banda. Jak poradził sobie lider rankingu sprzed 10 lat, Zawrót głowy? Które filmy okazały się najlepsze wśród reżyserów? Spójrzcie sami:

Najlepsze filmy wszech czasów wg krytyków - plebiscyt Sight & Sound

50. (ex aequo) Fortepian (1993)

Najlepsze filmy wszech czasów wg reżyserów - plebiscyt Sight & Sound

46. (ex aequo) Nie oglądaj się teraz (1973)

Dla porównania: pierwsza 10-tka w głosowaniu krytyków z 2012 roku wyglądała następująco:

1. Zawrót głowy

2. Obywatel Kane

3. Tokijska opowieść

4. Reguły gry

5. Wschód słońca

6. 2001: Odyseja kosmiczna

7. Poszukiwacze

8. Człowiek z kamerą filmową

9. Męczeństwo Joanny d’Arc

10. Osiem i pół