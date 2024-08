Co się dzieje z filmem aktorskim Naruto? Scenarzystka chwali reżysera

fot. Pierrot // Prime Video

Jesteśmy o krok bliżej do zobaczenia aktorskiej wersji Naruto. Tasha Huo, scenarzystka nadchodzącego filmu, udzieliła wywiadu dla Entertainment Weekly, w którym zdradziła parę szczegółów. Przyznała, że jej szkic został ukończony, a nowy reżyser i scenarzysta, Destin Daniel Cretton, "zajmuje się swoimi rzeczami" i przejmuje kontrolę nad projektem. Huo pochwaliła jego umiejętności, dzięki którym "widzowie będą mogli utożsamić się" z historią przedstawioną na ekranie.

- Myślę, że to świetny wybór, ponieważ będzie w stanie pokazać to, jak wyrafinowaną i specjalną postacią jest Naruto, bez rozpraszania się tym wielkim światem, co może z łatwością zrobić ktoś, kto nie jest fanem bądź zależy mu jedynie na zysku. Ten film zdecydowanie powstanie z miłości do tego, kim jest Naruto, tego bohatera i jego relacji.

Cretton jest kojarzony ze swojej pracy nad produkcją Marvela, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Przypomnijmy, że projekt oparty jest na mandze autorstwa Masashiego Kishimoto, więc pod uwagę nie będą brać Naruto: Shippuuden.

