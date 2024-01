Naruto to Boruto: Shinobi Striker na Steam za darmo. Bandai Namco rozda 100 tysięcy kodów na grę

fot. Bandai Namco

Reklama

Bandai Namco rozpoczęło interesującą promocję. 100 tysięcy pierwszych graczy, którzy zarejestrują się lub zalogują na ich stronie i wezmą udział w akcji, otrzyma bezpłatny kod Steam na grę Naruto to Boruto: Shinobi Striker. W promocji mogą wziąć udział użytkownicy z Polski, także jeśli interesuje Was ten tytuł, to warto spróbować. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowano na przypisany do konta adres e-mail.

https://twitter.com/BandaiNamcoEU/status/1744360861739712588

Naruto to Boruto: Shinobi Striker to trójwymiarowa bijatyka z 2018 roku, w której gracze mają okazję wcielić się w znane postacie i biorą udział w starciach czteroosobowych drużyn. Dzieło studia Soleil spotkało się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem i może pochwalić się średnią ocen na poziomie 64/100 w serwisie Opencritic. Recenzenci docenili ciekawy pomysł na rozgrywkę i miłą dla oka oprawę, choć jednocześnie zwrócili uwagę na dość istotne problemy - w tym sterowanie czy nacisk na pojedynki online.