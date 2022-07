NASA planuje wysłać dwa helikoptery na Marsa

fot. NASA/JPL-Caltech

Agencja kosmiczna powiadomiła w środę, że para śmigłowców zainspirowanych przez Ingenuity będzie kluczowym elementem misji mającej na celu dostarczenie na Ziemię dziewiczych próbek marsjańskich skał z krateru Jezero. I jeżeli brzmi to jak krater Jezioro, to się nie mylicie, choć nazwa jest wzięta od jeziora o nieskomplikowanej nazwie Jezero w Bośni i Hercegowinie. NASA współpracuje nad programem z Europejską Agencją Kosmiczną.

Pierwotnie w misji Mars Sample Return miał brać udział łazik, który mógłby pobrać próbki, ale wymagałby własnego lądownika, co można obejrzeć na tej animacji koncepcyjnej misji MSR.

Zmiana na helikoptery została dokonana w fazie projektu koncepcyjnego misji. „Faza projektu koncepcyjnego to moment, w którym każdy aspekt planu misji trafia pod mikroskop.” – powiedział Thomas Zurbuchen, Associate Administrator for Science. „Do planu wprowadzono kilka istotnych i korzystnych zmian, które można bezpośrednio przypisać ostatnim sukcesom Perseverance w kraterze Jezero i niesamowitym osiągom naszego marsjańskiego helikoptera.”

Należący do NASA łazik Perseverance jest planetarnym geologiem. Zbiera małe próbki skał Marsa i chowa je w tubach na przechowanie. Misja Mars Sample Return jest złożonym i ambitnym projektem, który będzie obejmował lądowanie na Marsie, zebranie tub, wyniesienie ich za pomocą rakiety na orbitę i dostarczanie do czekającego tam statku kosmicznego, który dostarczy je na Ziemię za pomocą kolejnego lądownika.

fot. NASA/JPL-Caltech

NASA oczekuje, że Perseverance będzie nadal funkcjonował, gdy przybędzie misja, żeby odebrać próbki. Pomysł polegałby na tym, że łazik przyniósłby swoje wypełnione kamieniami tuby do Sample Retrieval Lander, który użyłby robotycznego ramienia (zbudowanego przez ESA), aby odebrać je do transportu. Jednak MSR jest zbyt ważny, by nie mieć planu awaryjnego. W razie potrzeby helikoptery byłyby w stanie również odebrać próbki.

fot. NASA/JPL-Caltech Mały wiropłat Ingenuity latał już 29 razy na Marsie od czasu udowodnienia swoją pierwszą powietrzną przygodą w kwietniu 2021 roku, że napędzany, kontrolowany lot jest możliwy na innej planecie. Śmigłowce mające odebrać próbki różniłyby się od Ingenuity konstrukcyjne, zwłaszcza dodanie kół, które pozwoliłyby im zbliżyć się do probówek.

Po dopracowaniu koncepcji misji, MSR przejdzie do wstępnej fazy projektowania, która rozpocznie się w październiku. Ta trwająca rok faza obejmie prace nad rozwojem technologii i tworzeniem prototypów.

Przeprowadzenie tej misji może oznaczać ogromny skok naprzód w naszym zrozumieniu Marsa, a w szczególności nurtującego pytania, czy planeta kiedykolwiek gościła życie mikrobiologiczne. Przed nami długa perspektywa, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to marsjańskie skały mogą znaleźć się na Ziemi w 2033 roku.