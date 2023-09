Nawiedzony dwór online - wiemy, kiedy premiera w Disney+

Materiały prasowe

Kiedy premiera filmu Nawiedzony dwór online w Disney+? Oficjalnie ogłoszona, że nastąpi to 4 października 2023 roku. Horror komediowy dla całej rodziny powinien więc lepiej wpisać się w halloweenowe nastroje w październiku, niż podczas premiery kinowej w lipcu 2023 roku.

Nawiedzony dwór - box office

Film Disneya kompletnie przeszedł bez echa i mało kogo interesował w kinach. Zebrał on w box office na całym świecie zaledwie 101,7 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów (plus koszty promocji). Horror więc przyniósł straty finansowe studiu.

Nawiedzony dwór zebrał też fatalne recenzji krytyków z wynikiem zaledwie 38%, więc większość dziennikarzy uznała to za bardzo słaby film. Widzowie jednak oceniają to inaczej, bo ma on według rottentomatoe aż 84% pozytywnych recenzji. Uznają Nawiedzony dwór za udaną mieszankę horroru z komedią, której ważną zaletą jest oczywiście fantastyczna obsada.