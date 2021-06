Need for Speed - pięć gier z serii zniknęło z cyfrowej dystrybucji

fot. EA

Złe wieści dla wszystkich fanów serii Need for Speed, którzy w najbliższej przyszłości planowali uzupełnić swoją cyfrową biblioteczkę o kilka starszych odsłon. 31 maja z cyfrowej dystrybucji zniknęło aż pięć części cyklu, a konkretnie Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed i The Run. Osoby, które posiadały te tytuły wcześniej nie muszą się niczym martwić, bo nie zostaną one usunięte z ich kont.

Na tym jednak nie koniec, bo jest to zaledwie przygotowaniem do dalszych działań, a konkretnie wyłączenia serwerów, które nastąpi 31 sierpnia 2021 roku. Do tego czasu można grać w trybach sieciowych, później graczom nie pozostanie nic innego, jak tylko ścigać się offline. Powód takiego działania jest prosty. Liczba graczy w wyżej wymienionych produkcjach spadła do tak niskiego poziomu, że twórcom nie opłaca się dłużej utrzymywać tych tytułów przy życiu.

Decyzje o zakończeniu wsparcia dla gier nigdy ni są proste, ale musimy zmienić bieg i skupić się na przyszłości Need for Speed. Nasze zespoły i pracownicy włożyli dużo pracy w stworzenie, rozwój i utrzymywanie tych gier przez lata i uwielbialiśmy patrzyć jak w nie gracie. Liczba graczy spadła jednak do takiego poziomu, że nieopłacalnym stało się wykonywanie wszystkich zakulisowych prac, które utrzymywały działanie Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed i Need for Speed The Run. Mamy nadzieje, że te tytuły zapewniły Wam wiele zwycięstw, satysfakcjonujących driftów, przyjaznej rywalizacji i wiele godzin zabawy w ostatnich latach - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Reddicie.