Netflix z adaptacją powieści Agathy Christie. Mia McKenna-Bruce wystąpi w roli głównej

Netflix zajmie się adaptacją kolejnej powieści Agathy Christie, czyli Tajemnicą Siedmiu Zegarów. Chris Sweeney ma pełnić funkcję reżysera. Scenariusz został napisany przez Chrisa Chibnalla będącego jednocześnie showrunnerem całej produkcji. Warto wspomnieć, że w przeszłości zajmował się on produkcją Doktora Who. Wśród producentów wykonawczych wymienia się Suzanne Mackie oraz Chrisa Sussmana. The Seven Dials Mystery ma być serialem.

W głównej roli wystąpi Mia McKenna-Bruce, która wystąpi u boku Martina Freemana oraz Heleny Bonham-Carter.

The Seven Dials Mystery - opis fabuły

Akcja dzieje się w roku 1925 i opisana jest jako "błyskotliwy, epicki i mający szybkie tempo dramat." The Seven Dials Mystery opowiada o wystawnej imprezie w wiejskim domu, która z powodu nieudanego żartu z użyciem efektów praktycznych kończy się w straszny, morderczy sposób. Ostatecznie to właśnie najmniej prawdopodobna detektyw, szalenie dociekliwa Lady Eileen Brent, będzie musiała zająć się rozwikłaniem niepokojącej zagadki, która na zawsze zmieni jej życie.