Droga do awansu i Niedoskonali skasowane. Co z Cesarzową Sisi i Bad Sisters?

fot. Netflix

Netflix podjął decyzję o skasowaniu serialu Droga do awansu po emisji pierwszego sezonu. Nie jest to zaskoczenie, bo debiutujący w sierpniu serial nie osiągał wysokich wyników oglądalności. Do tego ten tytuł przebywał zaledwie trzy tygodnie w TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa. Według deadline pokój scenarzystów pracował nad potencjalnym 2. sezonem, ale z uwagi na powiązanie kosztów z oglądalnością, przedłużenie nie było opłacalne. Jako że serial kończy się cliffhangerem, jest to tytuł niedokończony jak wiele innych skasowanych produkcji.

Skasowano także nowy serial Niedoskonali, który również zanotował kiepskie wyniki oglądalności. Ten tytuł również przebywał zaledwie trzy tygodnie w TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa.

Natomiast serial Cesarzowa Sisi okazała się sukcesem dla Netflixa, więc 2. sezon został zamówiony.

2. sezon dostanie też serial Bad Sisters, z którego platforma Apple TV+ jest bardzo zadowolona. Pomysł na kontynuację nie jest znany, bo docelowo serial miał zakończyć się na jednym sezonie. Jest on oparty na belgijskim formacie, który także na tym się zakończył.