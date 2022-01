Netflix - najbardziej dochodowe soundtracki wszech czasów. Zwycięzcy zaskakują

Fot. Materiały prasowe

Która z najpopularniejszych serii Netflixa ma najbardziej dochodowy soundtrack? W rankingu przygotowanym przez stronę No Deposit Daddy możemy zobaczyć znane seriale platformy i w jakiej liczbie zostały przesłuchane ich albumy ze ścieżkami dźwiękowymi w Spotify. Przy użyciu kalkutora musicgateway.com strona mogła uszeregować tytuły w zależności od szacunkowej kwoty, jakie dostały za tantiemy. Przekonajcie się, kto zdobył pierwsze miejsce - wyniki mogą was zaskoczyć.

Najbardziej dochodowe soundtracki Netflixa

W rankingu najbardziej dochodowych soundtracków Netflixa nie zabrakło takich tytułów jak Wiedźmin, Lucyfer czy Orange Is the New Black. Jednak naprawdę imponujące wyniki zdobyły takie seriale jak Peaky Blinders, Stranger Things i 13 powodów - na którym można było usłyszeć między innymi Back to you Seleny Gomez i Lovely Billie Elish.

Przekonajcie się, która ścieżka dźwiękowa jest najbardziej dochodową w historii Netflixa poniżej.

10. Lucyfer - liczba streamów: 33,007,961, szacunkowe zarobki: £113,547

