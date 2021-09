Netflix ujawnił dane o oglądalności najpopularniejszych filmów i seriali

fot. LIAM DANIEL/NETFLIX

Choć Netflix od czasu do czasu chwali się wynikami oglądalności najpopularniejszych produkcji, dane udostępniane opinii publicznej nie są zbyt szczegółowe. Z tego powodu wystąpienie Teda Sarandosa podczas konferencji Code 2021 było się wyjątkowe. Przedstawiciel streamingowego giganta ujawnił listę najgorętszych filmów i seriali, podając przy okazji szczegółowe informacje o ich popularności wśród użytkowników platformy.

Podczas wystąpienia mogliśmy zobaczyć dwa slajdy z rankingami najczęściej odpalanych filmów i seriali. Pierwszy z nich ujawnił, jak wiele kont zainteresowało się konkretnymi produkcjami w ciągu pierwszych 28 dni od ich premiery w Netfliksie. Do tego zestawienia trafiły te dzieła, przy których użytkownicy serwisu spędzili co najmniej dwie minuty.

Na pierwszej pozycji najpopularniejszych seriali uplasował się pierwszy sezon Bridgertonów z 82 milionami kont, a na kolejnych pozycjach podium uplasowały się pierwsze sezony Lupin oraz Wiedźmina z oglądalnością na poziomie 76 milionów użytkowników każdy. Wśród filmów niekwestionowanym liderem okazał się Tyler Rake: Ocalenie z oglądalnością na poziomie 99 milionów kont, a na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno Nie otwieraj oczu (89 milionów) oraz Śledztwo Spensera (85 milionów).

Źródło: Netflix Code 2021

Warto zauważyć, że powyższe zestawienie nie jest do końca miarodajne pod kątem odbioru poszczególnych produkcji. Przy wyliczaniu popularności brano bowiem pod uwagę nawet tych użytkowników, którzy kilkugodzinny film wyłączyli zaledwie po kilku minutach i już nigdy do niego nie wrócili. O wiele więcej o zainteresowaniu netfliksowymi dziełami mówi nam drugi ranking, w którym uwzględniono czas, jaki spędzaliśmy w poszczególnych produkcjach w ciągu pierwszych 28 dni od ich premiery.

Źródło: Netflix Code 2021

Jak się okazuje, serial Bridgertonowie potwierdzili swoją dominującą rolę, w monitorowanym okresie oglądaliśmy tę produkcję łącznie przez 625 milionów godzin. Na drugim miejscu znalazł się czwarty sezon Domu z papieru (619 milionów godzin), a podium zamknął trzeci sezon Stranger Things (528 milionów godzin). Do interesującego przetasowania doszło zaś na liście najchętniej oglądanych filmów. Czas trwania Nie otwieraj oczu oraz Tyler Rake: Ocalenie jest niemal identyczny, jednak to ta pierwsza produkcja przyciągnęła nas przed ekrany na 282 miliony godzin, przy drugiej spędziliśmy zaś 231 milionów godzin. Podium zamknął przeszło trzygodzinny Irlandczyk, który nie załapał się do pierwszego zestawienia.