NeXt - zwiastun i nowa data premiery serialu stacji FOX

Fox

NeXt to nowy serial stacji FOX, który zadebiutuje w przyszłym roku. Jest to serial o sztucznej inteligencji, która zagraża światu. Genialny naukowiec odkrywa, że stworzona przez niego sztuczna inteligencja może doprowadzić do globalnej katastrofy. Razem z agentem ds cyberprzestępczości walczy ze złoczyńcą, którego nigdy wcześniej świat nie widział.

Serial miał mieć premierę wiosną 2020 roku, ale został opóźniony na jesień także w Polsce. Premiera w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 6 października (dokładny dzień premiery w naszym kraju nie jest jeszcze znany). Poniżej możecie zobaczyć zwiastun promujący serial:

W obsadzie są między innymi John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley, Jason Butler Harner, Eve Harlow, Aaron Moten, Gerardo Celasco, Elizabeth Cappuccino i Evan Whitten.