Nicolas Cage chce zagrać [SPOILER] w DCU. To duch zemsty i prawa ręka boga

Nicolas Cage wyjawił, że chętnie zagrałby postać, dobrze znaną fanom komiksów DC. Chodzi o ducha zemsty i prawą rękę boga, znanego jako The Presence.

Aktor razem z Nicholasem Houltemwziął udział w Reddit Ask Me Anything z okazji zbliżającej się kwietniowej premiery Renfield. Podczas wydarzenia został spytany o to, czy są jeszcze jakieś nieumarłe postacie, które chciałby zagrać, skoro był już Ghost Riderem i Drakulą. Nicolas Cage odpowiedział, że tak. Zobaczcie jego wypowiedź poniżej.

Nicolas Cage chce zagrać Spectre z komiksów DC

Och! Tak! Jim Corrigan, Spectre (stara postać z komiksów DC). To byłoby zabawne. Trochę trudne, bo jest praktycznie niezwyciężony i nie ma żadnych słabości, a potrzebujemy bohaterów, którzy mają swój kryptonit, wadę, a on jest trochę nie do pokonania. Ale byłoby ciekawie.

Jim Corrigan po raz pierwszy zadebiutował w lutym 1940 roku w zeszycie More Fun Comics #52. Został stworzony przez pisarza Jerry'ego Siegela i artystę Bernarda Baily'ego.

Bohater był detektywem policyjnym, który został zamordowany przez szefa mafii. Po śmierci jego dusza odmówiła pójścia do nieba. W ten sposób został związany z duchem zemsty i przyjął pseudonim Spectre, by wrócić na Ziemię i karać innych za ich przewinienia. Bohater jest nieśmiertelny, a jego moce mają praktycznie nieskończone możliwości. Reprezentuje gniew boży.

