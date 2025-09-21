Nieśmiertelny - Henry Cavill potwierdza kontuzję na Instagramie. To powód opóźnienia
Zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, opartego na dawnej franczyzie, miały rozpocząć się pod koniec września 2025 roku. Podczas treningów Henry Cavill doznał urazu i teraz potwierdził plotki. Kiedy ruszą prace?
Nieoficjalnie informowano o opóźnieniu rozpoczęcia prac nad filmem Nieśmiertelny z powodu urazu Henry’ego Cavilla. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcia, które potwierdzają, że doznał kontuzji nogi uniemożliwiającej mu chodzenie, a tym samym rozpoczęcie pracy na planie filmu akcji. Według doniesień uraz miał miejsce podczas treningu scen walk z kaskaderami.
Nowy Nieśmiertelny opóźniony
Nie wiadomo, ile potrwa rekonwalescencja. The Hollywood Reporter sugerował, że rozpoczęcie prac może zostać przesunięte nawet do stycznia 2026 roku, ale nie była to oficjalna decyzja, a jedynie spekulacje. Wszystko zależy od tego, jak szybko Henry Cavill będzie wracał do zdrowia, by móc bezpiecznie stanąć na planie i odgrywać sceny kaskaderskie.
Henry Cavill gra główną rolę. W obsadzie znaleźli się także Dave Bautista, Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Marisa Abela.
Michael Finch (John Wick 4) napisał scenariusz. Chad Stahelski, reżyser czterech części Johna Wicka, stanie za kamerą. Sam również opracowuje sceny walk ze swoją grupą kaskaderów, które wyreżyseruje.
Nowy Nieśmiertelny - premiera nie została ustalona.
Źródło: Instagram
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1943, kończy 82 lat
ur. 1955, kończy 70 lat