Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Nieśmiertelny - Henry Cavill potwierdza kontuzję na Instagramie. To powód opóźnienia

Zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, opartego na dawnej franczyzie, miały rozpocząć się pod koniec września 2025 roku. Podczas treningów Henry Cavill doznał urazu i teraz potwierdził plotki. Kiedy ruszą prace?
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
Henry Cavill materiały prasowe
Reklama

Nieoficjalnie informowano o opóźnieniu rozpoczęcia prac nad filmem Nieśmiertelny z powodu urazu Henry’ego Cavilla. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcia, które potwierdzają, że doznał kontuzji nogi uniemożliwiającej mu chodzenie, a tym samym rozpoczęcie pracy na planie filmu akcji. Według doniesień uraz miał miejsce podczas treningu scen walk z kaskaderami.

Nowy Nieśmiertelny opóźniony

Nie wiadomo, ile potrwa rekonwalescencja. The Hollywood Reporter sugerował, że rozpoczęcie prac może zostać przesunięte nawet do stycznia 2026 roku, ale nie była to oficjalna decyzja, a jedynie spekulacje. Wszystko zależy od tego, jak szybko Henry Cavill będzie wracał do zdrowia, by móc bezpiecznie stanąć na planie i odgrywać sceny kaskaderskie.

Henry Cavill gra główną rolę. W obsadzie znaleźli się także Dave Bautista, Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Marisa Abela.

Michael Finch (John Wick 4) napisał scenariusz. Chad Stahelski, reżyser czterech części Johna Wicka, stanie za kamerą. Sam również opracowuje sceny walk ze swoją grupą kaskaderów, które wyreżyseruje.

Nowy Nieśmiertelny - premiera nie została ustalona.

Źródło: Instagram

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Highlander
Oglądaj TERAZ Highlander Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 32. Ms. Marvel
-
Plotka

Marvel po Avengers: Secret Wars. Trzej reżyserzy na celowniku

2 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy

3 He-Man - zdjęcie
-

He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!

4 Władca pierścieni/Inni/Helikopter w ogniu
-

Najlepsze filmy z przełomu wieku. Z tymi obrazami wchodziliśmy w nowe czasy

5 Żyleta
-

Żyleta powraca! Pamela Anderson szykuje serial

6 Netflix Logo
-
Plotka

Netflix może przejąć Warner Bros! Co to oznacza dla branży filmowej?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e22

One Piece

s35e11

Ekipa z Essex

s09e04

Selviytyjät Suomi

s2025e68
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jenna Ortega
Jenna Ortega

ur. 2002, kończy 23 lat

Michael Hirst
Michael Hirst

ur. 1952, kończy 73 lat

Nancy Travis
Nancy Travis

ur. 1961, kończy 64 lat

Jerry Bruckheimer
Jerry Bruckheimer

ur. 1943, kończy 82 lat

François Cluzet
François Cluzet

ur. 1955, kończy 70 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV