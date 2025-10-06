Nieśmiertelny - opis fabuły obiecuje nową historię. To nie powtórka z oryginału
Nieśmiertelny to film oparty na klasyku gatunku z lat 80., który zapoczątkował franczyzę składającą się z kilku pełnometrażowych produkcji i serialu telewizyjnego. Nowa wersja nie będzie kopią oryginału, lecz początkiem czegoś o wiele większego.
Nowy Nieśmiertelny nie będzie kopią filmu z 1986 roku. Wiele remake’ów odtwarza fabuły, a w przypadku tego projektu ogłoszenia obsady zmartwiły niektórych fanów, że tutaj będzie podobnie. Pomimo tego, że reżyser Chad Stahelski, znany z serii John Wick, zapowiadał, iż tak się nie stanie, a twórcy opierają się zarówno na wszystkich filmach, jak i serialu, aby stworzyć coś nowego i większego. Do sieci trafił opis fabuły, który potwierdza, że to coś innego.
Nieśmiertelny - opis fabuły
Opis nie został oficjalnie opublikowany przez studio filmowe, a trafił do sieci dzięki, jak zawsze dobrze poinformowanemu, Danielowi Richtmanowi. Wygląda na to, że stawka historii będzie większa niż w oryginale.
Minęły wieki od jego pierwszej śmierci na szkockim polu bitwy. Teraz nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod (Henry Cavill) prowadzi ciche życie we współczesnym świecie, zmagając się ze stratą i niekończącą się przemocą pośród swoich. Kiedy powraca bezlitosny nieśmiertelny Kurgan (Dave Bautista), wspierany przez tajną organizację chcącą znaleźć klucz do wiecznego życia, Connor zostaje zmuszony do powrotu do gry - pradawnej walki, w której może pozostać tylko jeden.
Dzięki wskazówkom swojego mentora Ramireza (Russell Crowe) i wsparciu śmiertelnej sojuszniczki, archeolożki Kate Bennett (Marisa Abela), Connor musi stawić czoło przeszłości i odkryć na nowo sens swojego istnienia. Gdy nieśmiertelni walczą na różnych kontynentach i w różnych epokach, starcie o tajemniczą nagrodę staje się bitwą o ludzką duszę.
Nieśmiertelny - co wiemy?
Przypomnijmy, że wspomniana tajna organizacja jest dowodzona przez drugiego złoczyńcę tej fabuły - gra go Jeremy Irons. W obsadzie są także Djimon Hounsou, Max Zhang, Karen Gillan oraz Drew McIntyre.
Z powodu urazu Henry’ego Cavilla prace na planie opóźnią się o kilka miesięcy i rozpoczną na początku 2026 roku. Za kamerą stoi twórca Johna Wicka, Chad Stahelski. Przygotowania choreografii walk trwają od wielu miesięcy.
