NiOh Collection - czy to udany remaster? Digital Foundry to sprawdziło

fot. Koei Tecmo

NiOh Collection to zestaw zawierający gry NiOh oraz NiOh 2 w odświeżonym wydaniu, które przygotowano z myślą o konsoli PlayStation 5. Gracze otrzymują tutaj nie tylko pełen komplet sześciu fabularnych rozszerzeń, ale też pewne poprawki i usprawnienia. Twórcy zadbali m.in. o poprawienie rozdzielczości i płynności zabawy, a ekipa Digital Foundry postanowiła to przetestować.

Z obszernej analizy możemy dowiedzieć się, że obie gry wypadają lepiej niż na poprzedniej generacji, co nie powinno być dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Dobre wrażenie robi też nowy tryb 120 klatek na sekundę, choć druga odsłona ma problemy z utrzymywaniem się na tym poziomie i zalicza regularne spadki do nawet 90 klatek. Nie jest to jednak zbyt dużym problemem, bo jak zauważają eksperci, spadki ze 120 do 90 klatek są znacznie mniej odczuwalne niż z 60 do 40. Świetne wrażenie robią też czasy ładowania: wczytywanie lokacji czy zapisów po każdym zgonie zajmuje tutaj około 2 sekund.

NiOh Collection zostało też docenione przez recenzentów. Średnia ocen w serwisie Opencritic to na ten moment 86/100 przy 10 opiniach wystawionych przez krytyków.