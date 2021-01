Young Rock Dwayne'a Johnsona, The Future Matta Reevesa i inne nowe seriale. Które produkcje dostały kolejne sezony?

fot. materiały prasowe

The Future to jeden z kilku zamówionych ostatnio nowych seriali. HBO Max dało zielone światło dla produkcji science fiction, za której reżyserię odpowiedzialny będzie Matt Reeves. Seria oparta zostanie na książce Dana Freya The Future Is Yours. Skupi się na dwóch przyjaciołach, którzy wynaleźli najbardziej rewolucyjne urządzenie w historii ludzkości. Akcja serialu umieszczona zostanie w Dolinie Krzemowej. Każdy z odcinków trwać będzie godzinę. Produkują Natalie Qasabian i Sev Ohanian.

HBO pracuje też nad adaptacją powieści Valentines autorstwa Elizabeth Wetmore. Historia rozgrywa się w 1976 roku w zachodnim Texasie i jest opowiedziana przez kobiety, których życie zmieniło się po tym, jak czternastoletnia Meksykanka została została zgwałcona i pobita przez nafciarza. Salma Hayek i Jennifer Schuur będą producentkami serii.

Joseph Mallozzi, showrunner Utopia Falls Hulu, dla telewizji zaadaptuje serię książek fantasy Powder Mage autorstwa Briana McClellana. Każdy z odcinków będzie trwał godzinę, a Mallozzi napisze pilotowy epizod.

Nieco gorszą wiadomość mamy dla fanów Nica Pizzolatto i Matthew McConaugheya. Twórca i aktor serialu Detektyw mieli połączyć siły w pracy nad serialem Redeemer. Produkcja nie ruszyła jednak dalej po tym, jak z projektu wycofał się Matthew McConaughey. Aktor miał grać główną rolę i być producentem serii, zaś Pizzolatto autorem scenariusza oraz producentem. Seria, zainspirowana powieścią Patricka Colemana, skupiała się się na ochroniarzu, którzy w przeszłości był ministerem. Bohater miał poszukiwać zaginionej kobiety w Texasie, a na swojej drodze odkryć korupcję, tajemnice i kwestie kryminalne.

Lepszy los spotkał za to Acts of Crime Sama Esmaila - serial zapowiedziany jako procedural. ABC zamówiło odcinek pilotowy serii, za którą stoi twórca Mr. Robota. Pilot zostanie nakręcony wiosną 2021.

NBC zamówiło natomiast odcinki pilotowe dwóch seriali. Pierwszy z nich to American Auto od Justina Spitzera i Aarona Kaplana, w którym wystąpią Ana Gasteyer i Jon Barinholtz. Jego akcja rozgrywać będzie się w firmie motoryzacyjnej w Detroit. Drugim serialem jest Grand Crew. Za tę produkcję odpowiadają twórcy Brooklyn 9-9, Phil Augusta Jackson i Dan Goor. Wystąpią Echo Kellum oraz Nicole Byer. Komedia opowie o grupie czarnych przyjaciół, którzy wspólnie spędzają czas w barze, popijając wino. Dla NBC powstanie również serial La Brea. Jego twórcami są David Applebaum i Keshet Studios. W obsadzie znaleźli się Natalie Zea, Zyra Gorecki a także Chiké Okonkwo.

NBC skróciło swój czwartkowy blok komediowy z dwóch godzin do jednej. W bloku znajdą się seriale Young Rock oraz Kenan. Każdy z odcinków wspomnianych produkcji trwa pół godziny. Young Rock oparty został na młodych latach zapaśnika i aktora Dwayne'a Johnsona. W obsadzie znaleźli się Dwayne Johnson, Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa oraz John Tui. Kenan zaś opowie o owdowiałym prezenterze telewizyjnym, który próbuje pogodzić życie rodzinne i zawodowe. W obsadzie Kenan Thompson, Chris Redd, Kimrie Lewis, Dani Lane, Dannah Lane i Don Johnson.

Drugi sezon dostanie serial Byle do dzwonka. Peacock zamówiła 10 kolejnych odcinków serii, która zyskała uznanie krytyków. Przypomnijmy, że Saved By The Bell jest nową odsłoną Byle do dzwonka emitowanego na NBC w latach 90. Potępiony przez PETA The Pack Amazona został zaś skasowany po pierwszym sezonie.

TNT zapowiedziało natomiast powstanie szóstego i ostatniego sezonu Królestwo zwierząt, którego twórcą jest Jonathan Lisco. Przypomnijmy, że produkcja powstała na podstawie filmu w reżyserii Davida Michôda.

Szósty sezon dostanie również Queen Sugar. Akcja stworzonego przez Avę DuVernay serialu rozgrywa się w Louisianie i skupia na afroamerykańskim rodzeństwie Bordelonów. Głównych bohaterów portretują Dawn-Lyen Gardner, Rutina Wesley oraz Kofi Siriboe. W nowym sezonie odnajdziemy echa ruchu Black Lives Matter oraz pandemii.