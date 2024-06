Nowy serial ze świata Gry o tron. George R.R. Martin daje wyczekiwany update

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

George R.R. Martin na swojej stronie pogratulował Eboni Booth, tegorocznej zwyciężczyni Pulitzera. A przy okazji ujawnił, że artystka współpracuje z nim i HBO przy nowym odcinku pilotażowym Ten Thousand Ships ze świata Gry o tron. Serial ma opowiedzieć o losach księżniczki Nymerii.

To ważna wiadomość, ponieważ wiele osób bało się, że projekt został skasowany. Zapowiedziano go jeszcze w 2017 roku, ale nie dano oficjalnie zielonego światła. W dodatku Brian Helgeland, który początkowo pracował nad Ten Thousand Ships, w 2024 roku ogłosił, że zrezygnowano z przedstawionych przez niego pomysłów. To tylko pogłębiło obawę, że postanowiono całkowicie skasować projekt. Jak widać, niesłusznie.

Tak sam George R.R. Martin pisze o współpracy z Eboni Booth:

Jest niesamowicie utalentowaną młodą dramatopisarką. Pracowanie z nią to czysta przyjemność; kiedy nie pisze i nie produkuje swoich nagradzanych sztuk na Broadwayu i poza nim, jest zajęta przeze mnie i HBO, pracując nad nowym odcinkiem pilotażowym TEN THOUSAND SHIPS, spin-offem GRY O TRON opowiadającym o Nymerii i Rhoynarze. Wszyscy jesteśmy tym bardzo podekscytowani… chociaż wciąż próbujemy wymyślić, jak zapłacimy za dziesięć tysięcy statków, trzysta smoków i te gigantyczne żółwie.