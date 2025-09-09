placeholder
Olivia Cooke chwali obecność koordynatorów do scen intymnych, ale problem w branży nadal istnieje

Koordynatorzy mający oko na proces kręcenia scen intymnych w filmach i serialach, których zadaniem jest zapewnienie aktorom bezpieczeństwa i komfortu, to już standard na planach hollywoodzkich produkcji. Gwiazda Rodu smoka przyznaje jednak, że nie oznacza to, że problem wyparował.
Wiktor Stochmal
Ród smoka: sezon 2, odcinek 3 fot. Max
W ostatnich latach hollywoodzkim standardem stała się obecność koordynatorów ds. intymności na planach filmów oraz seriali. W przeszłości takie osoby nie istniały, co prowadziło do częstych nadużyć ze strony twórców. Na przestrzeni dekad było wiele kontrowersji odnośnie niewłaściwego traktowania podczas scen seksu czy braku szacunku wobec osobistych granic. Takie przypadki szczególnie dotyczyły aktorek. Choć jest grono osób z Hollywood o dużych nazwiskach, które uważa, że tacy koordynatorzy są sztuczni i przeszkadzają w kręceniu takich scen, to znakomita większość artystów zdecydowanie popiera ich udział w procesie produkcji.

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

O tym opowiedziała gwiazda Rodu smoka, czyli Olivia Cooke. Powiedziała, że pomimo obecności koordynatorów i nowego standardu, niektóre kobiety nadal są nazywane "trudnymi do pracy" czy "s*kami" z powodu stawiania konkretnych granic przy takich scenach.

Jeszcze większe zawstydzenie czują osoby, które dopiero zaczynają w branży i nie mają jeszcze głosu, żeby przyznać, że czują się z czymś niekomfortowo. Są też kobiety, które nazywa się z tego powodu "trudnymi do pracy" albo "s*kami". Dobry koordynator ds. intymności wyczuje twoje wahanie i stanie się twoim głosem na planie.

Przyznała też, że sceny seksu są w wielu projektach bardzo ważne, ponieważ są integralną częścią życia większości ludzi i pomagają w opowiadaniu historii. Była jednak zdziwiona, że kiedyś trzeba było po prostu zacisnąć zęby i przejść przez takie sceny bez względu na własny komfort.

Źródło: variety.com

