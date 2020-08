On The Rocks - pierwsze zdjęcia komedii z Billem Murrayem i Rashidą Jones

fot. A24/APPLE

On The Rocks to komedia skupiająca się na Felixie i Laurze, którzy objeżdżają nocne kluby na Manhattanie, aby szpiegować męża kobiety, podejrzanego o zbyt bliskie kontakty z jedną ze współpracowniczek. W rolach głównych występują Bill Murray i Rashida Jones.

Reżyserką komedii jest Sofia Coppola, która jak sama mówi chciała stworzyć coś lżejszego, zabawniejszego, szczerego i z sercem. To nie pierwszy film, przy którym pracowała z Billem Murrayem. W 2003 roku spotkali się na planie Między słowami.

Nigdy nie myślałam, że mogłabym znowu stworzyć coś z Billem, ponieważ ludzie darzą go oraz Między słowami dużym sentymentem. Nie sądziłam, że udałoby mi się odtworzyć coś podobnego, więc nigdy do tego nie wracałam. Ale minęło tyle czasu, a ja uwielbiałam z nim pracować i oglądać go na ekranie. Nigdy nie widzieliśmy go, jako czarującego, playboyowego ojca na tym etapie [życia], więc dałam sobie z tym spokój, ponieważ teraz jesteśmy w innej fazie [życia].

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia promocyjne On The Rocks.

On the rocks

W filmie zagrają również: Marlon Wayans, Jenny Slate, Jessica Henwick, Barbara Bain, Nadia Dajani, Jules Willcox.

On The Rocks - film trafi do kin i na platformę Apple TV+ w październiku 2020 roku.