Manga One Piece ma przerwę. Powód? Twórca pracuje nad serialem Netflixa

Kilka dni temu studio Toei Animation ogłosiło, że anime One Piece będzie mieć półroczną przerwę w emisji. Nie jest to nowa sytuacja, ponieważ już wcześniej historia z animacji musiała zostać wstrzymana ze względu na to, że zbyt bardzo zbliżała się do fabuły z mangi autorstwa Eiichiro Ody. W tych przypadkach zazwyczaj studio przygotowywało fillery, ale tym razem Toei i Crunchyroll będą pokazywać w tym czasie zremasterowaną i skróconą wersję Sagi o wyspie ryboludzi, która będzie liczyć 21 odcinków. Emisja rozpocznie się 27 października, a do tego pojawi się też specjalny epizod z okazji 25. rocznicy anime. Na 1123 odcinek fani muszą poczekać do kwietnia 2025 roku.

Nie tylko anime ma teraz przerwę, lecz również manga. Nowe rozdziały nie będą wydawane przez dwa tygodnie, a to dlatego, że Eiichiro Oda wybrał się do Kapsztadu w RPA, gdzie Netflix kręci 2. sezon aktorskiego serialu One Piece. Przypomnijmy, że autor jest jednym z producentów wykonawczych produkcji. Oda już wrócił do Japonii, ale nie chciał zdradzić nic konkretnego na temat nowej odsłony. Jednak przywiózł ze sobą kilka pamiątek z planu, o których opowie w nadchodzących tygodniach. 1131 chapter będzie mieć premierę 10 listopada.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

Do obsady 2. sezonu One Piece dołączyli: Charithra Chandran (Miss Wednesday), Sendhil Ramamurhty (Nefertari Cobra), Katey Sagal (Dr. Kureha), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Ty Keogh (Dalton), Rob Colletti (Wapol), Julia Rehwald (Tashigi), Callum Kerr (Smoker), Brendan Murray (Brogy), Werner Coetser (Dorry), Clive Russell (Crocus), Daniel Lasker (Mr. 9), David Dastmalchian (Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine) oraz Camrus Johnson (Mr. 5). Jako Crocodile'a zobaczymy Joe Manganiello, a w roli Nico Robin - Lerę Abovę.

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)