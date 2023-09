One Piece - kim jest postać z końcówki 1. sezonu? Showrunner o kontynuacji serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Pierwszy sezon One Piece składa się z 8 odcinków, które przedstawiły wszystkie najważniejsze momenty z pierwszych niemal 100 rozdziałów mangi Eiichiro Ody. W ostatnim epizodzie w samej końcówce załoga Słomkowego Kapelusza złożyła sobie przyrzeczenie na beczce i ruszyła w stronę Grand Line.

Po pojawieniu się loga One Piece widzowie dostali jeszcze jedną scenę przed napisami końcowymi. Znalazł się w niej białowłosy mężczyzna w ciemnym i zadymionym pomieszczeniu, który siedząc za biurkiem przyglądał się listowi gończemu Luffy’ego. Następnie trzymając w dłoni dwa cygara przypalił papier, co miało sugerować, że mamy do czynienia z kolejnym antagonistą na tropie załogi Słomowego Kapelusza.

Kim jest ta postać z końcówki serialu? Showrunner Steven Maeda nie chciał tego zdradzić w rozmowie z Variety.

Nie chcę w tym momencie potwierdzać ani zaprzeczać. Ale myślę, że to dobra tajemnica, która powinna skłonić ludzi do zgadywania i zastanawiania się, co się dzieje.

Netflix jeszcze nie ogłosił zamówienia 2. sezonu One Piece. Maeda powiedział, że odpowiedzi wkrótce nadejdą, ale teraz potrzebują chwili na załapanie oddechu, zanim wypłyną dalej w morze. Poza tym strajk scenarzystów też musi najpierw zostać zakończony.

Nie chcę w tym momencie wypowiadać się na temat kontynuacji One Piece, dlatego że ten pierwszy sezon był trudny. To było wspaniałe wyzwanie, ale zajęło nam to kilka lat życia i naprawdę chcę się skupić teraz na premierze.

fot. Netflix

One Piece – kim jest Smoker?

Fani mangi i anime doskonale wiedzą, że postacią z końcówki 1. sezonu jest Smoker. To pułkownik oddziału marynarki, który stacjonował w Logue Town, czyli w mieście narodzin i egzekucji Gold Rogera. Posiada moc diabelskiego owocu o nazwie Dym-dymowoc. Jest surowy, gruboskórny i silny, a do tego śmiertelnie poważnie podchodzi do swoich obowiązków w piechocie morskiej. W wątku rozgrywającym się w Logue Town, który następuje zaraz po opuszczeniu wysp Conomi, gdzie znajdował się Arlong Park, odgrywa rolę głównego antagonisty. Warto dodać, że młodego Smokera można było dostrzec podczas egzekucji Rogera.