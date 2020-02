Oscary 2020: tak Kasia Łaska wykonała polski fragment piosenki z Frozen 2. Kto jeszcze wystąpił?

Nie brakowało polskich akcentów podczas gali rozdania nagród Oscary 2020. Na scenie wystąpiła Katarzyna Łaska, która wraz z Idiną Menzel i wokalistkami z innych krajów wykonała utwór Into the Unknown z filmu animowanego Frozen 2. W polskiej wersji językowej Łaska podkładała głos Elsie w partiach wokalnych.

Oscary 2020: Polka na scenie

Zobaczcie Oscarowy występ Polki - Kasia Łaska zaczyna swoją część występu ok. 1:40.

Oscary 2020: kim jest Kasia Łaska?

Kasia Łaska (1979) jest polską piosenkarką, aktorką musicalową i dubbingową. Współpracowała z Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Komedia oraz wrocławskim Teatrem Muzycznym Capitol. Wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków show Twoja twarz brzmi znajomo. W latach 2008–2012 występowała razem z byłym członkiem Deep Purple, Jonem Lordem, jako główna wokalistka w Concerto for Group and Orchestra. W listopadzie 2013 wydała debiutancki singiel, For My Love. Użyczyła głosu wielu postaciom z seriali i filmów - wśród nich właśnie Elsie.

Oscary 2020: występy muzyczne

Ceremonię otworzyła Janelle Monae, łącząc kilka znanych utworów:



Elton John zaprezentował (I’m Gonna) Love Me Again. Jak się później okazało, piosenka stworzona do filmu Rocketman otrzymała Oscara. Była to druga statuetka Johna.



Nie zabrakło też innego utworu z kolejnej produkcji Disneya w wykonaniu Randy'ego Newmana:



Nominowana do Oscara Cynthia Erivo wykonała utwór z filmu Harriet:



Fragment występu Chrissy Metz z piosenką I'm standing with you:



Przypominamy też zaskakujący występ Eminema:



A także wzruszające in memoriam Billie Eilish:



Oscary 2020: Boże Ciało bez statuetki

Większy polski akcent podczas gali nie został ostatecznie nagrodzony. Kategorią, z którą wiązaliśmy spore nadzieje, był Najlepszy film międzynarodowy, w której wśród nominowanych znalazł się obraz Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Jego rywalami byli Nędznicy (Francja), Kraina miodu (Macedonia), Ból i blask (Hiszpania) i Parasite (Korea Południowa). Ostatecznie, zgodnie z wcześniejszymi prognozami znawców branży kinowej i typami bukmacherów, zwyciężyła ostatnia z tych produkcji. Sama nominacja dla Bożego Ciała pozostaje olbrzymim sukcesem całego rodzimego kina. Przypomnijmy, że w ostatniej dekadzie polskie produkcje były nominowane do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego (obecnie - najlepszego filmu międzynarodowego) aż 4-krotnie. Poza dziełem Komasy wyróżnione zostały więc W ciemności, Ida i Zimna wojna. Na przestrzeni ostatnich 10 lat na tym polu dzierżymy rekord razem z Duńczykami.