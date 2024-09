Oscary dla kaskaderów? Zdaniem reżysera The Killer's Game nie ma na to szans

J.J. Perry to reżyser Dziennej zmiany. To też przyjaciel Chada Stahelskiego, czyli twórcy serii John Wick. Podobnie do niego, Perry jest byłym kaskaderem, który pracował nad wieloma filmami akcji, które teraz sam zaczął kręcić. Na debiut w kinach czeka The Killer's Game, czyli nowa produkcja jego autorstwa z Davem Bautistą w roli głównej.

W Hollywood już od dawna mówi się o konieczności docenienia kaskaderów. Wiele osób optuje za stworzeniem kategorii na rozdaniu Oscarów, która pozwoliłaby im na wygrywanie tych prestiżowych nagród. Ten pomysł bardzo wspierał m.in. Ryan Gosling przy okazji promocji filmu Kaskader. Reżyserzy, którzy w przeszłości pełnili na planach filmowych tego typu role zyskują coraz większą popularność w Hollywood, stąd nie dziwi podniesiony głos w tej sprawie.

J.J. Perry ma jednak bardziej sceptyczne nastawienie do tego tematu.

J.J. Perry powiedział:

Nie, nie zrobią tego i nie dadzą nam ich. Powiem ci dlaczego. Kiedy kaskader dostanie Oscara, to jest to jednoznaczne z tym, że Ryan Gosling nie wykonał jakiegoś popisu. Kiedy Oscara dostanie reżyser drugiej ekipy do zdjęć, to znaczy, że reżyser filmu tego nie zrobił.

W tej części biznesu, w której funkcjonujemy to tak nie działa. Nigdy nie rościsz sobie praw do niczego. Nieważne, jak bardzo jesteś zraniony, to wstajesz, otrzepujesz się i mówisz, że jest w porządku. Uważam, że to jest nasze miejsce. Nie sądzę, że będą chcieli kiedykolwiek się nim z nami podzielić, ale ja nie mam z tym problemu. Ja tylko chce rozwalać rzeczy z chłopakami i zarobić kupę forsy. Trofea mnie nie interesują, ale jeśli moich przyjaciół tak, to mam nadzieję, że je dostaną. Ja po prostu na to nie liczę.